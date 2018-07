Pablo Iglesias: "Rajoy quiere que en Andalucía ganen los de siempre"

En su primer acto en la campaña de las elecciones andaluzas, Iglesias ha sido recibido con gritos de "Sí se puede" y "presidente", y ha apelado a la "responsabilidad" de los andaluces de "demostrar que la ilusión puede derrotar al miedo". Ha asegurado que Rajoy "no quiere hacer campaña" en Andalucía, donde espera que "ganen los mismos" y ha incidido en que esta comunidad "no es el del PP, ni del PSOE, tampoco de Podemos", sino de los andaluces.

Convencido de la victoria de Podemos en Andalucía, donde el PSOE gobierna desde hace más de treinta años, Iglesias ha indicado que los andaluces se merecen en la presidencia a una persona "que no mienta" y que no busque "un trampolín" para tener un escaño en Madrid, sino que se quede cuatro años para gobernar.

De Teresa Rodríguez, a quien a definido como una persona "normal", ha dicho que es "digna, decente" y "no es una cínica" y ha opinado que "ya está bien" de que tengan que ser presidentes "los de la doble moral". En varias ocasiones a lo largo de su intervención, Iglesias se a ha dirigido a los abuelos, que ve "decisivos" en estas elecciones, porque "no se han partido la espalda trabajando para que sus nietos tengan que emigrar, para que destrocen la sanidad, los servicios sociales", y les ha invitado a unir su ilusión con la de la gente joven.

Debido a que las encuestas dan a Podemos una creciente intención de voto en detrimento de los partidos tradicionales, Iglesias ha asegurado que "algunos querrían" que no hubiera más campaña electoral, y ha avisado que en su formación no se conforman con los resultados de los sondeos porque aspiran a ganar y les gusta "el sprint". Iglesias ha criticado que el Gobierno del PP hable de recuperación y creación de empleo y se ha preguntado si eso es "trabajar en condiciones indignas" y que uno de cada cuatro españoles sea pobre. Ha abogado por un país en el que "tener una vivienda no sea un calvario" y en el que haya políticas que "enfrenten la exclusión y la pobreza", y ha defendido la necesidad de establecer procedimientos de emergencia ciudadana. "No puede ser -ha manifestado- que las señorías cobren las dietas puntualmente cuando a una persona dependiente no le llega el dinero", y ha añadido que se trata de "problema de voluntad política".

Iglesias ha ironizado sobre las críticas que reciben de otras formaciones: "Dicen que los de Podemos no tienen programa, y sin embargo no se discute de otra cosa que lo que decimos". Por su parte, Teresa Rodríguez ha afirmado que Podemos "quiere ser el partido de la mano tendida" y ha hecho hincapié en que la comunidad "no puede ser una historia de impulso frustrado" para apostar por el futuro. Rodríguez ha criticado que "a los políticos profesionales, a fuerza de estar apoltronados, no les duele Andalucía", y ha dicho que en Podemos se han puesto "vacunas" contra eso porque la política "no es una profesión". En el mitin, celebrado en la céntrica plaza de la Merced de la capital malagueña, también han participado el exfiscal y exeurodiputado