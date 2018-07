Arenas: "La agenda reformista de Rajoy no está marcada por las elecciones en Andalucía"

Los resultados de las encuestas son positivos para el candidato del PP, Javier Arenas, aunque éste no quiere dejarse llevar. "Creo con toda la sinceridad que hay muchas posiblidades de una mayoría alternativa de Gobierno después de 30 años de gobierno socialista pero también estoy convencido de que no están ganadas e intentaré hasta última hora seguir moviendo la ilusión de los andaluces para que las urnas se llenen de cambio", ha afimado. Arenas ha añdido que tiene "un absoluto respeto por mi adversario y sé de primera mano que el PSOE es muy fuerte en Andalucía y sólo desde la humildad podemos optar a esa mayoría".

En cuanto al asunto de los ERE fraudulentos -que el candidato del PSOE, Griñán, asegura que "pasarán factura"-, Arenas cree que no tendrán tanta importancia. "No creo que el asunto de los ERE sea decisivo, son más importantes los 30 años de Gobierno socialista y la tasa de paro", ha explicado Arenas. El deseo que sí ha expresado el candidato es que la trama de los ERE que ha definido como "una organización para gastar en secreto dinero público al margen de cualquier proceso legal" no haga se identifique con la imagen de los andaluces.

Javier Arenas ha negado la afirmación de que Rajoy ha retrasado la publicación de los presupuestos generales hasta que tengan lugar las elecciones en Andalucía. El popular lo ha negado rotundamente, ha explicado que si no hay presupuestos es porque Zapatero no los presentó en su momento -en el mes de octubre o noviembre- a la espera de las elecciones generales. Arenas ha dicho que sabe por experiencia que elaborar los presupuestos lleva unos seis meses y que Mariano Rajoy los va a presentar en menos tiempo. Sin embargo, a pesar de no haber presupuestos Arenas ha dicho que "Rajoy ha hecho reformas". "La gestión de Rajoy no ha estado marcada por las elecciones. La agenda reformista no ha estado guiada en absoluto por las elecciones en Andalucía".