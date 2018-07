Griñán: "El tema de los ERE en Andalucía me pasará factura"

El actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, reconoció en una entrevista en Espejo Público que los escanadalos con los ERE en Andalucía le "pasarán factura" en los comicios autonómicos del 25-M.



"Estos escandalos pasarán factura, son delictivos y deterioran la confianza del ciudadano", reconoció Griñan, quien añadió que gracias "a la documentación que ha remitido el gobierno andaluz a los juzgados muchos implicados han podido ser imputados". Un hecho que, en opinión del líder del PSOE-A, debe ser también tenido en cuenta.

"El copago generar un gasto de burocracia tal que no merece la pena"

No se fía de los sondeos

Sobre las encuestas que auguran una victoria del PP rozando la amayoría absoluta en Andalucía, Griñán advirtió que en los sondeos históricos el "voto socialista anadaluz siempre es mayor que el que dicen las encuestas".



Grián también admitió que en España y en toda Europa "hay una ola conservadora, pero Andalucía siempre ha votado al PSOE".



En contra del copago

Al ser preguntado por el tema del copago y la posibilidad de que la Junta de Andalucía adopte este sistema sanitario, Griñan se mostró tajante y advirtió que "establecer este sistema va generar un gasto de burocracia tal que no va a merecer la pena".



"Andalucía es la comunidad que menos gasta por receta. Prescribimos por principio activo y los medicamentos se compran en subasta pública. Hay otros sisstemas para ahorrar en farmacia que no sea el copago" aseguró Griñán.



Por último, el lider del POSE-A aseveró que el gran culpable del paro en España y Andalucía no ha sido la construcción sino el "sector inmobiliario y la especulación".



"La especulación ha provocado un quebranto en la banca, la construccción y las familisas. En Andalucía se ha avanzado mucho en tecnología y en un sector turístico que no ha perdido empleo. En Andalucía el creciemiento del paro ha sido menor que en el resto de España", sentenció Griñán.