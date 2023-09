Un padre rapa la cabeza a su hija como castigo por burlarse de una compañera con cáncer: "Es terrorífico"

Espejo Público ha debatido este martes el castigo de un padre a su hija por meterse con una compañera que tenía cáncer. El progenitor decide raparle el pelo a la niña con una máquina de afeitar. Las imágenes ya se han convertido en virales y han generado multitud de reacciones en las redes sociales.

El periodista Juan Soto Ivars asegura que el bullying empieza siempre en casa. "A mí ese acto de brutalidad me hace preguntarme otras cosas. En el bullying se pone la vista en la víctima pero a veces quienes lo ejercen viven situaciones. Los niños copian lo que ven en casa. lejos de parecerme un castigo adecuado, no lo sé porque no tengo el contexto... pero siempre pienso en el agresor y en el que está en su casa".

Él mismo fue víctima de estas burlas en su etapa escolar. Cuenta que con el tiempo ha pensado en la vida que tenían esos niños que se metían con él: "Eran de familias de mierda y han tenido una vida mucho peor que la mía", relata.

"Cuando tu hijo no siente el dolor ajeno se lo tienes que explicar, no provocarle un dolor que le puede provocar más rabia"

Por su parte, la periodista Marta Robles reconoce que el vídeo le parece "terrorífico". "Cuando tu hijo no es capaz de sentir el dolor ajeno se lo tienes que explicar, no provocarle un dolor que le puede provocar más rabia y unas ganas de venganza increíbles", mantiene.

Jero García, educador y boxeador, cree que apagar el fuego con fuego lo único que va a crear es más fuego y a la hora de apagar esas llamas es más importante saber construir cortafuegos. "No es un problema de educación, puede que el niño esté sufriendo un tipo de acoso en casa", señala. Para Jero, una de las claves a la hora de educar a nuestros hijos es "ser un buen padre, que es el que está y el que se preocupa".