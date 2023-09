Arrepentirse de ser madre: "Muchas madres venden a otras madres una perfección que hay que seguir"

¿Es posible arrepentirse de ser madre? Según varios estudios sí, lo es. Merche Gutiérrez es una de estas madres que en algunos momentos preferiría no serlo. A través de su cuenta de Instagram comparte con más de 75.000 seguidores su día a día como madre de familia numerosa.

Sostiene que a las mujeres les han vendido una maternidad irreal desde siempre. "Las propias madres crean un patrón de perfección a otras madres para seguir", señala. No cree que el sentimiento con el pensamiento esté relacionado en la maternidad. Lejos de dramatizar y más cerca de tomarse su experiencia vital con sentido del humor señala que ella no es de las que está hasta las narices todos los días.

"Gente de tu propia familia te dice: "No haberlos tenido""

En su día a día no duda en compartir pensamientos y situaciones que tratan de mostrar la cara más real de la maternidad. Señala que en las redes sociales encuentra apoyo pero también críticas "de quienes no están preparadas para encontrarse con este espejo de franqueza". Asegura que desde su propia familia le reprochan que se queje por lo dura que pueda resultar la maternidad con frases del tipo: "No haberlos tenido".

"Si tú te quejas no eres buena madre"

No entiende que las madres, por el hecho de serlo, no tengan derecho a quejarse. "Si tú te quejas de la vida que has escogido no eres buena madre, buena esposa ni buena mujer", señala. Cree que es una forma de desahogarse necesaria para cualquier padre.

La 'instagramer' apunta además que hay que los padres tienen que mirar más por ellos mismos porque si una madre o un padre no están bien sus hijos tampoco van a estar bien. "Siempre nos olvidamos de nosotros solo por nuestros hijos", concluye.