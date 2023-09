El relato de una joven que grabó un anuncio con Shakira: "Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, fue muy 'heavy'"

La cantante Shakira sigue de polémica en polémica. Si las noticias relacionadas con su separación de Gerard Piquéy las letras que le dedicó a este y a su nueva novia, Clara Chía, ya habían quedado en el olvido la publicación de su nuevo single vuelve a situarla en el foco mediático.

La colombiana acaba de lanzar 'El jefe', una canción que habla de los superiores abusivos con sus empleados y que tiene letras como: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura...". La frase ya ha generado múltiples interpretaciones y teorías en las redes sociales de quienes ven ahí aún cenizas de la venganza dialéctica que emprendió Shakira hace meses contra Piqué y su familia.

En su nueva canción Shakira denuncia las condiciones abusivas que viven muchos empleados por parte de sus superiores. Pero lejos de convertirse en abanderada de los oprimidos, desde que el single salió a la luz ya se han conocido varios testimonios de personas que han trabajado con ella o directamente a su servicio aireando un trato degradante por parte de la artista.

Un cocinero asegura que Shakira le despidió por negarse a calentarle un pollo

Uno de sus empleados domésticos ha contado que trabajó durante dos años para la pareja mediática sin contrato ni seguridad social. Además, ha explicado que sus jornadas eran de hasta 17 horas. Finalmente, tal y como relata este empleado, fue despedido por no calentarle un pollo. Afirma que la cantante le pidió que le calentara uno de los guisos y este se negó ya que había estado cocinando para un cuantioso número de personas durante una larga jornada, entonces Shakira decidió prescindir de sus servicios y le despidió.

"No nos dejaban mirar a Shakira a la cara"

Pero el caso del cocinero de Shakira no es el único. Recientemente una mujer que trabajó como figurante en un anuncio junto a Shakira ha hecho públicas las penosas condiciones en las que ella y sus compañeros llevaron a cabo la jornada laboral. "Tardó muchísimo en llegar, cuando llegó nos trataron un poco mal. Pusieron a todos los figurantes, que éramos bastantes, de cara a la pared. No podíamos girarnos y cuando entró ella nos decían: "Mirad al suelo, no podéis miradla a la cara". Y es fue un poco 'heavy' parecía que nos iban a fusilar o algo. Tenías que traer tu propio vestuario y las qu íbamos un poco cortas o enseñando escote nos cambiaron de ropa, nos pusieron vestidos largos, negros y anchos", relata.