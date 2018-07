Sánchez: "Forjemos, Susana, una nueva alianza con el resto de España"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, forjar entre ambos "una nueva alianza con el resto de España, con gobiernos socialistas" en la Junta y en la Administración central. "Forjemos, Susana, tú y yo, una nueva alianza con el resto de España con gobiernos socialistas en San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta) y La Moncloa", ha afirmado en el primer acto público, en Vícar (Almería) en el que participa junto a la candidata socialista en la campaña de las elecciones andaluzas.

El líder socialista también se ha referido a Podemos al manifestar que espera que el dinero que sus dirigentes han cobrado de Venezuela "no signifique una hipoteca en las posiciones políticas" de ese partido, tras rechazar en el Parlamento Europeo la resolución sobre ese país latinoamericano. Sánchez ha indicado que él lidera un partido que siempre está del lado siempre de la libertad y de la democracia y este jueves IU y Podemos no lo estuvieron al rechazar la resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela. "Cuando se trata de defender la igualdad y la democracia no hay excusas que valgan", ha sentenciado Pedro Sánchez.

"Sé que todos los avances que ha habido en esta tierra tienen nombre socialista y que su presente y su futuro tiene nombre de mujer y es Susana Díaz", ha dicho Sánchez, que ha destacado que con su trabajo "demuestra que el socialismo está preparado para servir de nuevo a la sociedad, para dejar atrás temores y abrir nuevos tiempos de esperanza". Ha denunciado que el PP se empeña en promover la "discordia entre españoles; extremeños contra andaluces, andaluces contra catalanes" y ha dicho que el PSOE no está dispuesto a que haya esa división.

Sánchez, que tuvo que interrumpir durante unos segundos sus discurso en varias ocasiones porque varios asistentes se quejaban de que el sonido no les llegaba, ha dicho que tampoco soporta a aquellos que "buscan pescar en el río revuelto de la desesperanza". Ha comparado las políticas en Andalucía con España para concluir que hay otra forma de hacer política y que en Andalucía "lo sabéis hacer -ha recalcado- muy bien", como por ejemplo en la sanidad, la educación y el sistema de dependencia. "Aunque el PP trate de silenciar las mareas ciudadanas con la ley 'mordaza', con su manipulación de la agencia tributaria y de medios de comunicación como TVE", ha espetado Sánchez, que ha asegurado que esos "recortes" durarán "lo que dure el gobierno de (Mariano) Rajoy".

Ha señalado que si Felipe González hizo posible "la España de los derechos" y José Luis Rodríguez Zapatero "la de las libertades", ahora los socialistas harán posible "la España de las oportunidades". "Nuestro reto hoy como siempre es ganar las elecciones y seguir transformando la sociedad", ha recalcado el líder socialista, que se ha mostrado convencido de que lo van a conseguir. "Hagamos, socialistas de Andalucía, lo que hemos hecho siempre; unidad, unidad para salir a ganar, para que Andalucía siga siendo socialista" y España también, ha clamado Sánchez, que ha agregado: "comencemos ese nuevo tiempo que necesita España desde aquí, desde Andalucía, hagamos un nuevo tiempo con políticas valientes".

Susana Díaz afirma que "está embaraza y no enferma"

La candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha manifestado que ella es una mujer "embarazada" y "no enferma" y que ya está bien de tanto "machismo" del PP y de no reconocer la igualdad de oportunidades. Ante más de 3.000 personas, ha agradecido a Sánchez "de corazón" el apoyo y el cariño durante todos los días en esta campaña. La candidata y el secretario general del PSOE, que no se veían públicamente desde el pasado mes de noviembre, volverán a coincidir el día 20, en Sevilla con motivo del cierre de la campaña.

Ha aprovechado su intervención para responder a las declaraciones que ha realizado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, relativas a que espera que la candidata socialista "no se ponga enferma" y pueda acudir sin problemas al debate a tres con los candidatos de PP e IU, previsto para el lunes. "Estoy embarazada y no enferma, estoy como miles de mujeres de Andalucía, con ilusión, fuerza y esperanza", ha dicho Díaz al PP, apuntando que lo más grande que le ha pasado en su vida es que va a ser madre, algo que cada día le da fuerzas, junto a la que recibe de los andaluces en todos los rincones de esta comunidad. Para Díaz, ya está bien del "machismo" del PP y de no reconocer la igualdad de oportunidades y ha querido dejar claro que se siente orgullosa de ser mujer, andaluza y socialista.

La candidata socialista ha agregado que, sin duda, esta semana le han dicho "de todo" desde la derecha y ha indicado que ella nunca diría ni al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se preparen "bonito o bonita". A ese que se prepare "bonita" que le dirigió la vicepresidenta del Ejecutivo español, según Díaz, le va a contestar el día 22 marzo, con los andaluces, con una victoria grande del PSOE en esta tierra.

Ha asegurado que los socialistas les van a ganar a la derecha "y bien porque tenemos la alegría de ganar, la ilusión y la esperanza y eso no nos lo va a quitar nadie". Susana Díaz ha asegurado que está disfrutando de esta campaña, en cada rincón de Andalucía, donde recibe el apoyo y ánimo de los ciudadanos, que le trasladan que le van a dar esa mayoría grande para que no dependa de nadie, sino solo de los andaluces y de tu tierra.

Ha señalado que ella se debe a Andalucía en una campaña bonita y en positivo, y se ha mostrado convencida de que cuanto más la insultan y se mofan de nuestra tierra es porque la derecha "tiene miedo a que hablen los andaluces el 22 de marzo". Susana Díaz ha garantizado a los andaluces de que tras las elecciones, con un gobierno del PSOE se van a abrir los mejores tiempos en Andalucía, donde la creación de empleo será la prioridad y el blindaje del estado del bienestar.

Ha asegurado que el día 22 es un momento histórico y que no es casualidad que nos mire toda España y que seamos la ilusión de todos socialistas. Ha señalado que la gente nos mira con la esperanza de que demostremos que es posible otra manera de gobernar. "No llevo imputados, sabéis lo que tengo, lo que gano, y voy a poner a esta tierra donde haga falta para recuperar dignidad de los socialistas y de los andaluces", ha concluido Díaz su intervención.