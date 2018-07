Díaz ironiza con que Rajoy ha tardado tres años en saber que no necesita pasaporte en Andalucía

ACTO ELECTORAL EN CÓRDOBA

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha lamentado que a Rajoy le preocupara "muy poco" lo que pasaba en Andalucía y ha ironizado sobre lo que ha tardado el presidente del Gobierno en darse cuenta de que no necesitaba pasaporte para entrar en la región. Rajoy, este viernes afirmó en un mitin en Jerez que "no me piden, como a otro, el pasaporte; yo estoy siempre invitado, estoy en mi casa y muy a gusto".