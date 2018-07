Rajoy: "A mí no me piden, como a otro, el pasaporte para venir a Andalucía"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado su compromiso con Andalucía y con la campaña de su partido en esta comunidad, y ha señalado: "A mí no me piden, como a otro, el pasaporte para venir".

En un mitin junto al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, Rajoy ha aludido así implícitamente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que sólo tiene previsto venir a la campaña electoral de Susana Díaz en dos ocasiones.

"Agradezco a mi partido que se me invite, me pongo muy contento y orgulloso. A mí no me piden, como a otro, el pasaporte, yo estoy siempre invitado, estoy en mi casa y muy agusto", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo nada más empezar su intervención en este acto.