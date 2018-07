Cañete, tras las declaraciones en Espejo Público: "Si he ofendido a alguien, pido disculpas"

ADMITE QUE ESTUVO "DESAFORTUNADO"

El candidato del Partido Popular ha reconocido que no estuvo "afortunado" y ha justificado que si no ha pedido disculpas antes es porque no quería hacerlo en un mitin. Además ha insistido en que no es machista. Su oponente en las europeas, Elena Valenciano, ha aceptado las disculpas.