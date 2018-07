Cañete: "Si en un debate con una mujer haces un abuso de superioridad intelectual pareces un machista"

La ya famosa "herencia recibida de Zapatero" y el "recortar, recortar y recortar" tan esgrimido por el PSOE fueron la tónica predominante del único debate que ha enfrentado a los candidatos de los principales partidos políticos de España a las europeas.

El día después de esta cita como es habitual se analiza la ocurrido y en este análisis el candidato popular se ha mostrado sincero: "Yo creo que he aprobado, he hecho lo que tenía que hacer" asegura Cañete que aún así es consciente de que "no creo que haya tenido un resultado de 10".

El hasta ahora ministro de Agricultura ha reconocido que en la cita de este jueves no ha sido él mismo pero argumenta esta reacción diciendo que "en un debate con todas las provocaciones y demagogias, con las apelaciones al populismo de Elena Valenciano, si soy yo mismo, me temo".

Profundizando en esta reflexión el candidato popular ha asegurado que "el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado", y añade: "Si haces un abuso de superioridad intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa".

"A mí un elector de IU no me va a votar en la vida"

Cañete ha diferenciado dos posturas tanto en intención como en propuestas a la hora que tiene de entender el debate. Por una parte, cree que el discurso que tienen que mostrar ambos candidatos se sitúa desde posturas contrarias "nosotros tenemos un discurso más serio y riguroso" mientras que el mensaje que dice ha transmitido la candidata socialista se ha centrado en "todos los ámbitos de los que creen que pueden arañar votos". "Cuando estas en la oposición le disparas a todo lo que vuela" ha asegurado.

El popular llevaba clara su intención al debate: "Trato de movilizar a todos los electores que nos votaron" y recalca su idea de que "es muy complicado convencer a alguien que hace caso a los mensajes de Elena Valenciano". Sobre la abstención Cañete ha recordado que ayer lo primero que hizo fue animar "a todos los electores a votar porque si quieren influir en la UE tienen que votar" y sigue diciendo "luego en una segunda fase, animé a que votasen al PP".

Preguntado por qué no arranca Europa, Cañete ha echado mano de que "muchos países no ha hecho reformas estructurales. Españaha hecho esas reformas y está en un momento de crecimiento económico". Además sobre Francia ha considerado que "tendrá que ir por la senda que han ido otros países" y ha admitido "son reformas complicadas, pero que acaban dando resultados".