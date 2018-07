Alojamientos turísticos con retoque fotográfico

Lo que ofrecen algunos hoteles no es lo mismo que se encuetra el cliente al llegar. Habitación a los pies de la Acropolis,que en realidad no está tan cerca. El objetivo engaña y es capaz de poner el mismísimo capitolio casi a las puertas de un hotel. Playas totalmente desiertas donde los turistas desaparecen o gimnasios con vistas a un mar que simplemente no existe.

Los expertos explican que "el limite ético es que tú no puedes cambiar ni elementos estructurales ni vistas que no existan."

Miguel trabaja para hoteles y particulares que alquilan sus casas como apartamentos turisiticos. Su objetivo: atrapar con sus fotos al mayor numero de clientes, "se trata de encontrar un equilibrio entre mostrar algo visulamente atractivo pero manteniendo la realidad para que luego no defraude."

En algunos casos hay hoteles que no son lo que parecen. Porque si abrimos plano el paisaje cambia, publicidad engañosa que pueden arruinar nuestras vacaciones.