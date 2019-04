El dardo de Ferdinand a Ramos tras la final: "Me daría vergüenza mirar a mi hijo a los ojos..."

LE RECRIMINÓ LA EXPULSIÓN DE CUADRADO

A Rio Ferdinand no le gustó nada la acción que acabó con la expulsión de Cuadrado en la final de la Champions. El exjugador del United atizó a Ramos en plena retransmisión de la cadena inglesa y dijo que "si mi hijo me viera hacer eso, me daría vergüenza mirarle a los ojos", en referencia a la caída "exagerada" de Ramos.