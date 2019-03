Álex Casademunt explica los motivos de la ruptura con su novia en mitad del embarazo

Hace unos días Álex Casademunt nos presentó a su hija Bruna, fruto de su relación con Laia que ha estado llena de altibajos. De hecho, la pareja rompió cuando Laia se encontraba embarazada de cuatro meses. Ahora aclaran en exclusiva en la revista Lecturas cómo fue aquella crisis que fue tan sonada.

Según Álex aquello no fue para tanto. Sólo estuvieron separados un mes y en seguida lo arreglaron. El cantante lo achaca a la revolución hormonal que sufrió su pareja durante el embarazo. Además, no llevaban mucho tiempo saliendo, no se conocían muy bien y tener un hijo es una experiencia que cambia la vida.

"A Laia no hace más de un año y medio que la conozco y me he pasado más tiempo con ella embarazada que no. Te tienes que habituar. Primero fue mucha ilusión, luego un poco de miedo, respeto y luego llegaron las ganas de tenerla en brazos", confiesa Casademunt.

Ahora están muy felices e ilusionados con la llegada de la pequeña Bruna pero de momento no se plantean pasar por el altar. "Bueno, ahora estoy más por la niña. No me preocupa tanto lo de la boda", confiesa Laia, quien reconoce que a Álex se le da muy bien cambiar pañales.

Parece que el cantante está en un momento inmejorable pues tiene varios proyectos profesionales entre manos y disfruta muchísimo con su paternidad. De hecho, asegura que la niña le hace ser más responsable. "Hay una personita que depende de ti. Mira, de la pareja quieras o no mañana te puedes separar, pero bruna siempre será mi hija. Tengo que velar por ellas", dice.