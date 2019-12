Tamara Gorro decidió jugar con su 'familia virtual' a un preguntas y respuestas sobre temas íntimos de su vida. De ahí que sus seguidores no tuvieran reparos en lanzarle cuestiones, especialmente relacionadas con el sexo.

Así Tamara reveló que no puede quejarse de su vida sexual, aunque antes de ser mamá mantenía relaciones casi a diario con su marido, Ezequiel Garay. También reveló cuál es su postura favorita en la cama: "La estrellita de mar, haz tú todo que no hago nada", decía entre risas.

Y la cosa fue en el mismo tono, hasta tal punto que incluso le llegaron a preguntar por los pedos vaginales, por lo que Tamara recordó la primera vez que le pasó: "Te quieres morir, tierra trágame".

Incluso los usuarios quisieron saber si lo primero que le había enamorado de su marido había sido su dinero, a lo que Tamara respondió: "Quien se fije en alguien por el dinero no se va a enamorar nunca, porque no se enamora de la persona, se enamora de las pelas. Me parece de lo más absurdo, incoherente y provocar una infidelidad en ti mismo de manera tremenda. ¿Pero quién puede hacer eso?".

Pero la peor pregunta que ha sentado a Tamara ha sido cuando le han lanzado: "¿No te sientes mal por haber comprado un vientre?", a lo que ella contestaba: "¿Y tú no te sientes mal por ser tan retorcida, tan inculta en este tema y por escribir a una persona que no tragas porque consideras que ha hecho algo mal?".

