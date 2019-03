El secreto que escondían los looks de David y Victoria Beckham en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry

El matrimonio formado por David y Victoria Beckham se convirtió en uno de los que más flashes acaparó durante la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Y es que si él fue considerado uno de los hombres más atractivos que acudieron al enlace, la diseñadora sorprendió a todos con su moderno estilismo. Un look, que al igual que el de Beckham, guardaba un importante y maravilloso secreto.

David y Victoria Beckham | Reuters

El matrimonio ha anunciado a través de sus redes sociales que han decidido subastar los looks que lucieron durante la boda real para recaudar fondos por una buena causa: "Para apoyar el increíble trabajo de The We Love Manchester United States Fund y los afectados por el ataque de Mánchester del año pasado, @davidbeckham y yo nos asociamos con @omazeworld para daros la oportunidad de ser dueños de nuestros trajes de boda. Visita omaze.com/beckham para más detalles. x VB".