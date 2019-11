El príncipe Guillermo y Kate Middleton suelen ser muy cautos respecto a todas sus apariciones públicas e intervenciones. Y es que la pareja siempre trata de mantenerse en un segundo plano y alejarse de la polémica, muy al contrario que el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes no dejan de acaparar titulares.

Sin embargo, después de que los duques de Sussex se hayan visto en la necesidad de denunciar el gran acoso mediático al que Meghan se ha visto sometida, ahora son los duques de Cambridge los que se han visto en la obligación de enfrentarse a la prensa, y lo han hecho por un importante motivo.

Un conocido periodista se atrevió a criticar la actitud que había tenido su hija, la princesa Charlotte, de cuatro añitos de edad, en su primer día de clase, después de que la pequeña le diera la mano a su profesora. "¿Quién demonios le da la mano a la profesora el primer día de clase?", comentó en tono burlón. Algo, que al parecer no le ha hecho ninguna gracia al matrimonio, quien en un reciente encuentro con el mismo en Kesington Palace, decidieron pedirle explicaciones.

"Estábamos escuchando en la mañana del primer día de Charlotte, y queremos hablar contigo sobre el apretón de manos", ha revelado que le dijeron los duques de Cambridge. "¡Oh Dios, no! Me habían escuchado decir que esta escuela era tan pija que tenían que darle la mano a su maestra todos los días", siguió comentando divertido el locutor en su programa de radio, demostrando así que no le ha dado mucha importancia al toque de atención de la pareja.

