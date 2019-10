Era cuestión de tiempo que el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, terminaran por estallar frente a la gran presión a la que se han visto sometidos. Y, sobre todo ahora, que se han convertido en padres primerizos, parece que ambos han decidido ponerle punto y final al acoso y derribo que han soportado durante todos estos meses.

Todo comenzó con el comunicado oficial de Harry advirtiendo sobre las posibles medidas legales que se iban a tomar contra cierto medio que se había atrevido a difundir una carta privada de Meghan a su padre, a la que acompañó con una dura reflexión sobre los ataques continuos que había tenido que soportar la duquesa de Sussex por parte de la prensa, llegando a compararlos con los de su difunda madre, Lady Di.

Unas palabras que crearon un gran revuelo y que hicieron explotar una situación insostenible, con las consiguientes lágrimas en público de Harry. Todo coincidiendo con el estreno del documental del viaje oficial que los duques de Sussex han realizado por Sudáfrica, donde la pareja ha demostrado que no quiere seguir ocultando su dolor.

Ha sido Tom Bradby quien ha conseguido las tan esperadas declaraciones tanto de Meghan como de Harry. Y es que tal y como el periodista ha reconocido en una entrevista para la cadena estadounidense ABC, él ya sabía que algo no iba bien. "Empecé queriendo hacer un documental que siempre iba a tratar sobre su trabajo en África y luego un poquito sobre en qué punto se encuentran en sus vidas. Pero yo sabía que no todo era enteramente optimista detrás de las cámaras. Eso es verdad", ha comenzado explicando. "Les dije antes de empezar que iba a tener que hacer un par de preguntas algo peliagudas, pero creo que en realidad solo me encontré con una pareja que está un poco magullada y en una situación vulnerable", relataba Bradby, que finalmente obtuvo la confirmación por parte de Harry de su distanciamiento con su hermano Guillermo, y también las palabras de Meghan que ya han dado la vuelta al mundo: "Nadie me ha preguntado si estoy bien".

