Shawn Mendes habla por primera vez sobre lo que pasó con Hailey Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin se dieron el 'sí, quiero' hace unos meses. Desde entonces, Shawn Mendes no se ha pronunciado al respecto a pesar del acoso mediático. Pero esto sorprendió un poco a todos, ya que acudieron como pareja a la Gala Met de este año, donde se les pudo ver oficialmente como pareja.

Ha sido ahora cuando el cantante ha desvelado para la revista Rolling Stone cómo fue esta breve relación con la modelo: "Ni siquiera quiero ponerle una etiqueta. Creo que fue más una zona de limbo".

Además, cuenta lo que sintió cuando, un mes después de asistir a la Gala Met, su acompañante se había comprometido con Bieber: "Lo entiendo, ya sabes. Le envié un mensaje de texto para felicitarla y realmente me alegro por ellos. Sigue siendo una de las personas más increíbles, no solo es una persona hermosa por fuera, sino que es uno de los corazones más hermosos que he conocido. Creo que soy un idiota, ya sabes… Pero no puedes controlar tu corazón".

Con estas declaraciones, Shawn ha dejado claro que es todo un ejemplo a seguir y que tiene un gran corazón. Y, sobre todo, cuando Baldwin se prometió y decidió borrar de su cuenta de Instagram todas las fotos en las que salía con el músico. Pero él ha sido incapaz y las sigue manteniendo desde el día en que las subió.