El padre de Belinda critica duramente el escote de su hija

Belinda presentó su nueva colección de ropa hace tan solo unos días. Durante estos días, la actriz ha ido compartiendo todos los eventos a los que ha acudido a través de su cuenta de Instagram y ha estado acompañada en todo momento por su padre, Ignacio Peregrín. En uno de estos vídeos, la mexicana le preguntaba a su padre si le gustaba lo que llevaba, a lo que él respondió tajante: "No llevas sujetador, se van a pensar que soy un padre consentidor".

Una respuesta a la que Belinda intentó quitarle hierro en todo momento: "Qué exagerado, es la moda y es la edad de usar esto" y "No seas exagerado". Pero Ignacio no quiso dar su brazo a torcer: "Si lo llego a saber no vengo", respondió a su hija.

Pero no fue únicamente su padre quien criticó su pronunciado escote, sino también los asistentes del evento, por lo que la actriz quiso contestar y zanjar el tema con naturalidad: "En México (dicen) 'no, cómo te atreves', pero se ve increíble, te cierras la americana, te pones unos jeans abajo y te pones un collar súper cool y puedes ir al antro, puedes ir a cenar, puedes ir a todas partes con la americana así cerrada, pero sin nada abajo y se ve sexy y elegante".

¡Que cada uno se ponga lo que quiera!