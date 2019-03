La fiesta sin control por la que Demi Lovato acabó en el hospital

Demi Lovato ya había confesado a sus fans que había recaído en sus adicciones, algo que la cantante desvelaba a través de su tema 'Sober' que ya no estaba sobria. Tras seis años de dura lucha contra sus demonios internos, Demi confesaba que ha vuelto a beber y finalmente ha sido hospitalizada tras una presunta sobredosis de heroína.

La triste noticia ha impactado a muchos que seguramente se han preguntado qué fue lo que ocurrió en la descontrolada fiesta tras la que la cantante acabó siendo ingresada. Según ha informado el portal TMZ, la sobredosis que Demi ha sufrido se produjo en una fiesta que duró toda la noche tras la celebración del cumpleaños de uno de sus bailarines.

Al parecer, la cantante de 'Sorry not sorry' estaba sobria durante la primera parte de la noche, pero a medida que avanzaba la fiesta debió de haber perdido el control hasta acabar inconsciente. La policía acudió a la casa de la intérprete después de recibir una llamada de emergencia, pero según la información que maneja TMZ, cuando los agentes llegaron a casa de la artista los invitados ya habían desalojado la vivienda. "No está claro cuándo se disolvió, si fue antes de la llamada de emergencia o si la gente se dispersó una vez que se hizo evidente que Demi tenía problemas", ha informado el medio estadounidense.

La única información oficial ha sido emitida por Nicole Perna, la representante de Demi, quien ha hecho público un mensaje en el que informa que la cantante está estable y en compañía de su familia. "Demi está despierta y acompañada por su familia, que quiere expresar su gratitud a todos los que han enviado su cariño, su apoyo y sus oraciones. Algunas de las noticias que se han publicado son incorrectas y pedimos por favor que se respete su privacidad y que no se especule con su salud. Su recuperación es lo más importante ahora mismo", ha expresado Perna.