Ariana Grande siempre trata de rendir al máximo por sus fans, a los que no le gusta defraudar por nada del mundo, y es que son muy importantes para ella. Pero, lamentablemente, en esta ocasión le ha tocado hacerlo por un motivo de extrema necesidad, y es que la joven no se encuentra nada bien últimamente.

Por lo visto Ariana sufre unos dolores tan fuertes de garganta que no es capaz de cumplir con sus próximos compromisos profesionales, tal y como ella misma ha explicado a través de su Instagram y recoge la revista People.

"Hola amores, pues todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres. No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos. La verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo", explicaba.

Una situación que no ha mejorado en absoluto y que la ha obligada a grabar un vídeo en el que entre lágrimas pedía perdón por no poder actuar. "Lo último que querría es cancelar un concierto, más aún estando tan próximo. Me he despertado como 10 veces peor y tragar es terrible. No sé qué pasa. Pero lamentablemente no puedo cantar esta noche. Lo siento muchísimo, me siento fatal, estoy muy enfadada, pero por supuesto se os devolverá el dinero", lamentaba la cantante.

Algo parecido le ocurrió también a Lady Gaga recientemente, y es que ella también se vio obligada a cancelar un concierto en Las Vegas por cuestiones de salud.

