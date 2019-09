Aunque Alejandro Sanz no está pasando por uno de sus mejores momentos, ya que acaba de perder la demanda que su exmanager le interpuso por incumplimiento de contrato y ahora debe pagarle más de cinco millones de dólares. Algo, que se suma a su reciente divorcio de Raquel Perera, la que fuera su mujer durante los últimos ocho años y con la que tiene dos hijos, Dylan y Alma.

Pero, a pesar de todo, no todo son malas noticias para el cantante, quien incluso parece haber rehecho su vida al lado de la guapa modelo cubana llamada Rachel Valdés, y con la que ha sido pillado en actitud bastante cariñosa.

Además, sus hijos se han convertido en su principal motivo para sonreír, y es que a pesar del ritmo de su ajetreada vida, el intérprete trata de pasar el máximo tiempo con ellos. Así, acaba de compartir con orgullo que su hija pequeña, Alma, acaba de empezar el cole."Su primera palabra sin ser palabra, su primer beso, su primer papá, mi primer momento consciente en el que me doy cuenta que no hay freno en su pequeña vida. A la velocidad de la luz, sí; pero la luz es la velocidad de mi Alma…Este fue su primer día de colegio, y solo me hace pensar en la importancia de las primeras veces que se convierten en para siempres", ha escrito emocionado el cantante en Instagram junto a una imagen en la que sale con su niña sentada en el pupitre.

