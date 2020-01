Tras casi nueve años de relación, Vanessa Hudgens y Austin Butler han decidido tomar caminos separados, y así lo reveló una fuente cercana a la pareja al portal Us Weekly: "Vanessa y Austin han roto de forma oficial".

Aunque ninguno se ha pronunciado por el momento sobre la situación sentimental en la que se encuentran, pudimos ver a la actriz en la premiere de 'Bad Boys for Life', poco después de que la impactante noticia de su separación circulase por todos los medios. Y es que ahora sabemos que Vanessa se lo pasó más que bien durante el evento…

Durante la premiere, la actriz se reunión con el rapero estadounidense Snoop Gogg, uno de sus cantantes favoritos, según desveló en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmi Fallon': "Estaba muy emocionada, soy una gran admiradora de Snoop. Esta vez tuve la oportunidad de hablar con él. Incluso me dio un apodo. Me llamó Nessie".

Y así de ilusionada, la intérprete de 'Hight School Musical' ha publicado una foto con el compositor en su perfil de Instagram.

Lo que nos sorprende es, ¿cómo Snoop decide ponerle un mote tan cariñoso a la actriz si acababan de conocerse? Vanessa, parece que escondes algo…

