Scott Disick, de bajón por Kourtney Kardashian a pesar de su relación con Sofia Richie

LA FAMILIA KARDASHIAN NO ENTIENDE NADA

Scott Disick no pasa por su mejor momento. A pesar de los meses que lleva saliendo junto a Sofia Richie, Scott sigue sin pasar página y no consigue olvidarse de su ex Kourtney Kardashian. Además, según se puede ver en el nuevo avance de 'Keeping Up With The Kardsahians', se siente solo por el poco caso que le presta la familia Kardashian.