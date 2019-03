La foto que muestra lo mucho que ha crecido la hija de Ryan Gosling y Eva Mendes

Aunque Ryan Gosling y Eva Mendes intentan mantener su vida privada lo más alejada posible de las cámaras, hay ocasiones en las que los actores no pueden evitar ser cazados.

Recientemente la actriz era fotografiada junto a su hija mayor Esmeralda en Los Ángeles mientras Eva llevaba a su hija al cumpleaños de una amiga.

Unas fotos donde vemos a la intérprete y a su hija de lo más monas con looks muy similares: vestido de lunares (de su propia marca New York and Company) y coleta alta. ¡Qué monas!

Unas imágenes que han sido publicadas por el portal de noticias HollywoodLife.com y donde no hay ni rastro del actor ni de la hija menor de ambos, Amada.