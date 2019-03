La romántica pedida de Idris Elba a su novia Sabina Dhowre

Idris Elba le ha pedido matrimonio a su novia Sabina Dhowre con quien sale desde septiembre del 2017, después de que se conocieran durante el rodaje de 'The Mountain Between Us'. Una película que trata precisamente sobre la búsqueda del amor. "Enamorarse mientras estás haciendo una película sobre enamorarse es muy especial", confesaba el actor.

La romántica pedida fue en un cine de Dalston, Inglaterra, donde se estrenaba la última película 'Yardie'. El diario The Guardian ha publicado un vídeo del romántico momento que se produjo pocos días antes de San Valentín.

Este sería el tercer matrimonio para el actor quien aseguró seis meses después de su último divorcio que no volvería a casarse, aunque parece que está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor gracias a Sabina.

Anteriormente estuvo casado con Naiyana Garth con quien tiene un hijo en común, Winston. Su matrimonio acabó cuando él se vio envuelto en la polémica por una supuesta relación con la modelo Naomi Campbell. Su primera mujer fue Hanne Norgaard con quien tiene una hija, Isan. Su matrimonio finalizó cuando el británico se mudó a los Estados Unidos.