El momento en el que Kristen Bell tuvo que dar de mamar a su marido

Desde siempre Kristen Bell no ha tenido problemas en compartir con todos abiertamente sus experiencias como madre de dos niñas.

Una vez más la actriz ha compartido con sus fans a través de un vídeo otra experiencia que le ocurrió que ha dejado a muchos con la boca abierta. La actriz relata en este vídeo la alternativa que encontró a los problemas derivados de una infección mamaria que tuvo cuando dejó de dar de mamar a su hija.

Kristen cuenta en el vídeo cómo le pidió a su marido Dax Shepard que le ayudase a lidiar con ese tremendo dolor emulando que mamara como un bebé.

"Me acuerdo de que estaba en Atlanta, no podíamos llamar a un médico y creo que esto ocurrió poco después de que el bebé terminara con el período de lactancia. Tampoco teníamos acceso alguno a antibióticos, así que me volví y le dije a mi marido: 'De verdad necesito que saques esto de mí'. Podíamos ponernos a hablar del tema, sentirnos incómodos al respecto, o directamente dejar de darle vueltas y hacerlo cuanto antes", relata la intérprete.

Además confiesa que haber compartido este momento con su marido le hizo sentirse mucho más cerca de él: "Así que se lanzó y empecé a darle de mamar. Teníamos un vasito abajo para que pudiera escupir el fluido, y tengo que decir que nunca he estado más enamorada en mi vida que en ese preciso instante".