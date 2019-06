El inevitable reencuentro entre Kylie Jenner y Jordyn Woods

Se han vuelto a ver las caras

Desde el escándalo de los cuernos de Tristan Thompson y Jordyn Woods, la amistad de la modelo con Kylie Jenner se rompió definitivamente. La pequeña de las Kardashian decidió ponerse del lado de su hermana Khloé e incluso pidió a su ex BFF que viniera a recoger todas las cosas que se había dejado en su casa. Desde entonces, las ex mejores amigas no habían vuelto a coincidir, al menos, hasta ahora, cuando se han visto las caras después de varios meses separadas. Seguro que la reacción de Kylie no tuvo desperdició…