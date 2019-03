Kim Kardashian saca por la fuerza a una chica de la habitación de Scott Disick

Kim Kardashian no se anda con tonterías. Resulta que en el nuevo episodio del reality de su familia, ‘Keeping Up With the Kardashians’, la celebrity se marcha a Dubai junto a Scott Disick por motivos de trabajo.

El caso es que el empresario se muestra muy disgustado cuando se entera de que su ex, Kourtney Kardashian, podría estar saliendo con alguien, ya que hacía nada habían ido de viaje familiar con los niños a Aspen. “Probablemente esto es lo peor que podía haber escuchado”, sentenció Scott, y añadió: “Siento que todo por lo que he estado trabajando tan duro no sirvió de nada”.

Después de realizar su trabajo, el equipo de seguridad informa a Kim de que su excuñado se ha cogido una buena cogorza en el hotel, por lo que decide intervenir llamando a su hermana: “Creo que tiene mucho que ver con lo que estás haciendo, y eso está realmente mal”, le dice, a lo que Kourt responde que Disick “ya no es su problema”.

Entonces Kim decide ir a la habitación de Scott para llevárselo de aventura con sus colegas, y cuál es su sorpresa cuando nota que algo raro está pasando. Hasta que se le encendió la bombilla: “Tiene una jodida chica escondida en alguna parte y vamos a descubrirla”.

Así que empieza a rondar arriba y abajo de la habitación hasta que se da cuenta de que la puerta del baño está cerrada, por lo que ni corta ni perezosa la abre de par en par y allí está la chica: “¿Qué mierda haces aquí?”, le espeta. Y continúa: “¿De verdad? Eres una maldita perra. Una cualquiera. Busca tus mierdas y vete. Maldita groupie. ¡Buscas tus mierdas que seguridad te sacará de aquí!”, le grita.