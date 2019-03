Josh Hutcherson, protagonista de los ‘Juegos del Hambre':"Amo a las mujeres pero quién sabe si me atraerá un hombre"

El actor Josh Hutcherson, mundialmente conocido por su papel en la película ‘Los juegos del hambre’, ha concedido una entrevista muy sincera a la revista Out Magazine donde ha hablado abiertamente sobre sus preferencias sexuales. Y es que a pesar de declararse heterosexual, el actor ha mostrado públicamente su lado más ambiguo.

Junto a la controvertida entrevista, unas imágenes bastante sexys de Josh donde saca su lado más rockero con un look lleno de ‘denim’ y cuero revestido de tachuelas y pinchos. Así el joven actor demuestra que es un chico muy abierto y moderno declarando: "Quizá ahora mismo puedo decir que soy 100% hetero pero, ¿quién sabe? Dentro de un año podría conocer a un chico y decir que me siento atraído por esa persona".

Hasta la fecha Hutcherson ha afirmado que no ha tenido el deseo de besar a algún hombre pero considera que nadie puede definirse totalmente en el plano sexual: "Creo que definirte como 100% algo es tener la mente cerrada", aseguraba. Además añadía que si algún día llegaba a tener hijos le gustaría que le dijeran: "Papá en el colegio hay una chica que me gusta pero también un chico, y no sé quién me gusta más". Dejando claro que para él la bisexualidad es una opción tan válida como cualquier otra.

Pero por si no era poco con tal revelación, para concluir la entrevista el actor dejó caer que le gustaría que en la próxima entrega de la saga haya un trío amoroso formado por el junto a Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth, compañeros de reparto de Josh Hutcherson. ¡Todo bombazo!