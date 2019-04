La madre de Jordyn Woods le manda una indirecta a las Kardashian

Parece que el drama de Jordyn Woods y Kylie Jenner continúa. Como podéis recordar, hace poco más de un mes que saltó la noticia de la infidelidad de Tristan Thompson a Kylie Jenner con su mejor amiga, Woods.

Desde entonces, han sido muchas polémicas que han envuelto al clan Kardashian, incluso llegando a hablar de una pronta reconciliación de las dos amigas. Pero lo cierto es que este 'enfrentamiento' no solo salpica a estas celebrities, también a sus madres. Y eso mismo es lo que ha pasado con la progenitora de Woods, que ha querido mandar una pequeña indirecta.

Tal y como recoge el portal TMZ, cuando los periodistas le han preguntado a Woods sobre una paz con su amiga Kylie ha sido su madre la que ha respondido con un "Adoro a Kris Jenner", para después meterse al coche y no decir nada más.

Pero esto no es todo, Elisabeth Woods también añadió a la conversación un mensaje un tanto peculiar. "Uno no cambia por lo que pasa, si eres buena persona lo continúas siendo", dice. ¿Querrá Elisabeth apaciguar la polémica de su hija con Kylie mandando indirectas? Es posible, ya que no es la primera vez que la madre de Jordyn lleva a cabo algo parecido. Hace unas semanas, comentó en una fotografía de Kylie Jenner donde salía su hija Stormi con tres iconos.

