Jessica Simpson responde a Natalie Portman tras criticarla duramente por sus fotos sexys

Natalie Portman es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Durante una entrevista en el USA Today sobre su próxima película en la que interpretará a una estrella del pop titulada 'Vox Lux', a Portman se le escapó un comentario respecto a la imagen de la famosa cantante y diseñadora Jessica Simpson sobre un reportaje que hizo en una revista en los noventa.

"Recuerdo que cuando era adolescente vi a Jessica Simpson en la portada de una revista masculina declarando que era virgen pero llevando un biquini, lo que me dejó algo confusa", dijo Natalie en la entrevista para USA Today.

Jessica no recibió muy bien estas declaraciones, y quiso responderle a través de las redes sociales: "Natalie Portman, estoy muy disgustada después de haber leído esta mañana que yo te confundí en 1999 al posar con un biquini en una fotografía cuando todavía era virgen. Como figuras públicas, ambas sabemos que no siempre tenemos el control total de nuestra imagen y que la industria en la que trabajamos intenta habitualmente definirnos en determinados esterotipos".

"Sin embargo, aquello me enseñó a ser yo misma y a rendir homenaje a las diferentes maneras en las que las mujeres pueden expresarse. Por eso creía entonces (y todavía lo hago ahora) que sentir sexy llevando un biquini y sentorse orgullosa de tu cuerpo no es sinónimo de tener sexo", continuaba Simpson en su respuesta.

Finalmente, concluye diciendo: "Siempre he intentado ser un modelo de conducta para todas las mujeres para que sepan que ellas pueden lucir como quieran, llevar la ropa que quieran y tener o no sexo con quien quieran. El poder reside en casa una de nosotras como individuos. He jurado que nunca intentaría avergonzar a otras mujeres por las decisiones que tomaran. Y en esta era del Time´s Up, y sobre todo por el grandísimo trabajo que has hecho para las mujeres, te animo a que tú hagas lo mismo".

Después de esto, de momento, no hay reacciones por parte de Portman.