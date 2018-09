La hija de Steve Jobs revela que su padre le obligaba a ver sus momentos íntimos con su madrastra

La hija de Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs, ha querido hacer públicos algunos de sus recuerdos de la infancia. En una entrevista que ha dado a The New York Times con motivo de la presentación de su libro de memorias 'Small Fry', la periodista ha relatado algunos de los episodios más oscuros que vivió con su padre, quien durante muchos años no la quiso reconocer.

Según ha contado, el fallecido magnate de los negocios informáticos la obligaba a ver escenas íntimas de él con su mujer cuando apenas tenía 9 años. Y es que, al parecer, el cofundador de Apple impedía que se marchase de la habitación donde acariciaba y besaba a su mujer obligándola a presenciar esos momentos de intimidad donde ella solo se limitaba a mirar hacia otro lado.

Una confesión de lo más polémica que ahora Brennan ha querido sacar a la luz para representar la relación de contrastes que mantenía con su progenitor porque, a pesar de lo que ha contado, la escritora afirma que Jobs jamás mostró intenciones sexuales con ella.

Además, la hija mayor de Jobs ha contado que ya convaleciente su padre le dijo que olía a váter, un trato duro que justifica que podría ser porque era una persona "torpe" con las relaciones sociales.