La foto que demuestra que Dakota Johnson solo tiene ojos para Chris Martin

Ya sí que no hay ninguna duda de que Dakota Johnson y Chris Martin están juntos después de que ella haya asistido a Argentina a ver el final de la gira 'Head Full Of Dreams' de 'Coldplay', como ha publicado The Sun.

Aunque ya se pudo ver a la actriz y al cantante en una cena en Los Ángeles, según publicó hace unas semanas People, aún no se había asegurado su relación, pero parece que todos los rumores han quedado ya confirmados después de este viaje en donde Dakota no se ha perdido ni un instante de lo que estaba ocurriendo allí.

Los fans no han tardado en publicar instantáneas de la actriz en el recinto del concierto y parece que ha disfrutado mucho con la actuación de Chris. Mirad con los ojitos que le miraba...