Emma Watson rompe con su novio tras dos años de relación

Poco se sabe de la vida privada de Emma Watson más allá de lo que ella misma quiera contar. La intérprete es muy celosa de su intimidad y entiende que tiene que cuidar mucho esta parcela de su vida.

Por lo que son muy pocos los datos que han trascendido en los dos últimos años sobre su pareja, el empresario e informático William 'Mack' Knight con quien acaba de poner fin a su relación, tal y como informa el medio Us Weekly.

Parece ser que el motivo de esta ruptura se debe a la dificultad para compaginar las agendas de la actriz y del empresario. Fue en octubre de 2015 cuando se les vio juntos por primera vez tras acudir a una obra de teatro juntos, pero esta imagen no se ha vuelto a repetir en ningún otro evento.

Emma comentaba recientemente en una entrevista la idea que ella tenía de cómo llevar una relación en Hollywood: "Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y esperar que la gente no haga de paparazzi de mi caminando fuera de mi casa. No puedes tener ambas partes. Me he dado cuenta de que en Hollywood, la persona con la que sales se convierte en parte de la promoción de la película en la que participas y es un circo. Odiaría que cualquier persona con la que saliera sintiera que está formando parte de un show o de una actuación".