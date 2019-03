Christina Applegate se somete a una cirugía para evitar el cáncer

Christina Applegate ha hecho público su paso por el quirófano, extirpándose los ovarios y las trompas de falopio, realizado hace sólo unas semanas para evitar el cáncer de ovarios. La actriz, conocida por películas como 'Malas madres' o por series como 'Samantha, ¿qué?', ha revelado los motivos que le han llevado a someterse a varia cirugías preventivas. ''Mi prima murió de cáncer de ovarios en el año 2008, pero yo podía prevenirlo. Así es como he tomado el control de todo esto. Y es un alivio. Es algo menos por lo que tengo que preocuparme''

No es la primera vez que pasa por el quirófano a propósito. En el año 2008 se sometió a una mastectomía preventiva para reducir sus posibilidades de contraer un cáncer de pecho. Aunque la actriz aconseja que se vaya al médico de forma regular y vigilemos nuestro cuerpo.''Ya no necesito que me hagan mamografías, no tengo 'pechos' como tal. Pero voy cada seis meses al oncólogo, antes lo hacía cada tres''.

Parece que Applegate tiene una genética favorable a sufrir cáncer y por eso ha tomado numerosas medidas para evitarlo. Su prioridad es llevar un estilo de vida saludable para sentirse mejor y estar menos preocupada por su salud. Por eso, ha decidido cambiar su dieta por una estrictamente vegana, cambio que también ha aplicado a su hija de 6 años. ''Lo más importante es prestar mucha atención a lo que metes en tu cuerpo, en lo que a comida se refiere. Lo importante es reducir las comidas que están repletas de químicos. Hay que esforzarse un poco más y tratar de desechar lo que es malo para nosotros''.