Bobby Brown se pone en manos de un médium para superar la muerte de Whitney Houston y su hija

Bobby Brown ha acudido recientemente al programa de televisión E!, donde se ha puesto en manos de un médium para superar su inestabilidad emocional por la que está pasando. La desesperación que vive Bobby Brown desde que falleciese su exmujer, Whitney Houston, y su hija, Bobbi Kristina, con pocos años de diferencia le han obligado a buscar respuestas.

Tyler Henry, es el famoso médium que ha ayudado al exmarido de la cantante en el programa de televisión. Un joven de tan solo 21 años que ha sido capaz de calmar su angustia, además de desvelar algunos secretos de su pasado que incluso él mismo desconocía o en los que no había reparado antes.

El médium contactó con Whitney y su hija para captar un mensaje de paz para Bobby. Primero contactó con el espíritu del padre del protagonista que le dijo que falleció y que el tabaco podría haberle afectado. Un dato que el propio Brown confirmó asombrado por la revelación. "No importa cómo morí, necesito que me lleves en el corazón", le dijo su ex mujer que no estaba muy habladora esa noche.

Pero fue Bobbi Kristina quien le hizo emocionarse por una emotiva confesión. El médium le habló de un capítulo en el que ella imitaba a Tina Turner, pero no sabía la importancia de este detalle: "Lo de Tina Turner es increíble. Mi hija solía vestir como ella y correr por la casa haciendo sus bailes. Nadie podría haber sabido eso", aseguraba Brown entre lágrimas.