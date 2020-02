Ben Affleck se encuentra en plena promoción de su nueva película, 'The Way Back', en el que interpreta a un hombre que lucha contra sus adicciones. Un film que motivó al actor a sincerarse respecto a su propia batalla contra el alcohol y cómo este afecto a la su estabilidad matrimonial con la que por aquel entonces era su mujer, Jennifer Garner, y es que como ya reveló el intérprete durante una entrevista en exclusiva para el diario The New York Times: "De lo que más me arrepiento en la vida es de mi divorcio con Jennifer Garner".

Una entrevista que se publicó parte el pasado 18 de febrero, y de la que ahora conocemos nuevos fragmentos, y es que según ha revelado el propio intérprete de 'Batman', además de hacer frente a sus problemas con el alcohol y su familia; Ben Affleck ha querido recalcar la buena relación que sigue manteniendo con su exprometida Jennifer Lopez.

Un vínculo que ha perdurado a lo largo de los años, y es que ambos continúan manteniendo una muy buena relación y una admiración profesional por el trabajo de JLo, y así lo reveló Affleck: "Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto. Ella debió haber sido nominada por su trabajo en 'Las estafadoras de Wall Street', ¿cómo de increíble es que a los 50 años haya tenido ese hit de película? Es asombroso".

JLo y Affleck se conocieron durante el rodaje de 'Gigli' y el flechazo fue instantáneo. En 2002, mientras Lopez esperaba que saliera el divorcio de su exmarido, el bailarín Cris Judd, se comprometía con Affleck. Una relación que apenas duró dos años debido a la gran presión mediática a la que fueron sometidos, y así lo reveló la cantante neoyorquina durante una entrevista para la revista People: "Pienso que las cosas podrían haber sido diferentes si se hubieran dado en otro momento. Quién sabe lo que podría haber sucedido en otras circunstancias, pero lo que sí puedo decir es que nuestro amor era genuino. Nuestra relación tuvo demasiada presencia en la prensa y, sinceramente, era demasiada presión".

