El ADN confirma que Luis Alberto Aguilera es hijo de Juan Gabriel

La muerte de Juan Gabriel sigue generando polémica. Después de que su supuesto hijo Luis Alberto Aguilera se quedara fuera del reparto de la herencia y que los hijos reconocidos del cantante no reconociesen la existencia de otros posibles hermanos, un programa de televisión estadounidense ha conseguido demostrar que Luis Alberto también es hijo de Juan Gabriel.

El programa de Univisión ha conseguido convencer al hermano del artista para que cediese su ADN y así se pudiese verificar que Luis Alberto también es hijo del 'divo de Juárez', como así aseguró el joven de 26 años en el programa Primer Impacto.

Una noticia que no sorprendió al joven cuando se hizo pública, y es que él mismo demostró la correspondencia que Juan Gabriel había mantenido con su madre que trabajó como asistenta en casa del artista: "En ese sentido, yo ya sabía. Pero para mí era importante dejar esto en claro. Para que no haya ninguna duda. A mí me gusta hablar con la verdad y que a la gente se le hable con la verdad".

Unos resultados que podrían cambiar radicalmente el proceso en que se encuentra la repartición de la herencia.