Tamara Gorro ha mostrado en los últimos días su preocupación. La televisiva tiene una infección en un dedo de la mano que le ha llevado a un estado de desesperación.

Y es que por más que ha ido al médico y a urgencias, no le dan solución y lo está pasando fatal, tal y como ha compartido con su 'familiar virtual': "Este es el estado de mi dedo. Tiene como push", comentaba Tamara en sus stories.

"Familia virtual… tengo un disgusto… No sabéis la llorera que he tenido en el hospital. Me han pinchado un poco. Me han apretado un poco y he visto las estrellas. Llorando, mareada… y no salía nada. Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo…", ha comentado.

"Estoy desesperada de verdad… No sé qué hacer… Y ahora nada, antibiótico. No sale nada, les he dicho que me anestesien, pero me tienen que pinchar justo en la hinchazón. Es que me encuentro muy mal hoy, mañana volveré. Os mando esto porque estáis súper preocupados", decía entre lágrimas.

En las últimas horas ha asegurado que ha pasado una noche malísima: "Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales. He llevado a los niños al cole y me he tumbado en el sofá porque no puedo, me encuentro fatal".

