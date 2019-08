Gloria Camila no gana para disgustos, y es que si bien la joven ha tenido que ver cómo en pocas semanas el que era su novio desde hace 4 años, Kiko Jiménez, terminaba en brazos de su enemiga declarada, Sofía Suescun; ahora acaba de ser pillada conduciendo sin carnet después de que se lo retirasen tras dar positivo en varios controles de alcoholemia. Una oportunidad que la televisiva ha aprovechado para burlarse de ella de una forma cruel en redes sociales, y que sus seguidores le han reprochado.

"Circulando bajo los efectos del amor", ha escrito Suescun junto a una imagen en la que aparece montada en una bicicleta durante su viaje a las Maldivas y que te mostramos en el vídeo.

Un mensaje que no ha tenido reparos en reprochar que iba dirigido a Gloria Camila. "Mientras que otr@s bajo los efectos del alcohol", le escribía uno de sus seguidores. A lo que Sofía Suescun respondía: "Correcto".

"Por dinero no sabes lo que haces, porque yo creo que ni por maldad. Subes la foto cuando se habla de Gloria Camila, hay que ser mala persona. Dejo de seguirte porque no aportas nada que no sea maldad", "Eres mala como tu sola", "El amor es ciego, cuidado no te la pegues!!" o "Sofía, con estas cosas estas cayendo muy bajo… qué decepción!", son algunos de los comentarios que ha recibido. Y es que la reina de los realities también tuvo un incidente con el coche junto a su chico hace muy poco, tras el cual Kiko terminó detenido.

