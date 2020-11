La durísima confesión de Paula Gonu sobre el problema que tuvo con la comida: "Me miraba al espejo y me veía horrible"

Paula Gonu se ha abierto en canal para relatar un complicado episodio de su vida. La influencer, que se caracteriza por su naturalidad y espontaneidad, se ha sumado en varias ocasiones al mensaje 'body postive' que recientemente revolucionaba las redes, con el que quiso destapar la realidad que existe detrás de las aparentes e idílicas fotos de Instagram.

Sin embargo, esta vez, ha querido ir un paso más allá y, a través de una propia historia personal, ha invitado a sus seguidores a reflexionar a través de un sincero alegato sobre el que, posteriormente, ha confesado un problema que tuvo relacionado con la alimentación.

''He tenido (y estoy segura de que volveré a tener) épocas en las que no me quería nada en absoluto, en lo personal y en lo físico. Épocas en las que, objetiva e irónicamente, estaba mejor que ahora. Pero qué cosas, me quiero ahora'', ha comenzado explicando la joven.

En su confesión, desvela que ha tenido que enfrentarse a críticas sobre su físico pero que, hoy por hoy, se quiere mucho. ''No dejéis de quereros y expresarlo abiertamente por miedo a que unos pocos os tachen de algo que no sois. Quien vea mal que te ames y te gustes y te todo es porque aún le queda un camino por hacer. Y tampoco tienen culpa, porque es un camino que nadie termina nunca realmente'', ha asegurado.

Unas duras palabras que ha querido concluir con: ''Así que, gústate mucho porque no le vas a gustar nunca a nadie como te vas a gustar a ti mismo'', le ha aconsejado a sus 2 millones de seguidores.

Sin embargo, ante este sorprendente alegato, son muchos los que se han quedado sin palabras: ''Madre mía, Paula, si eres un bombón de mujer. Eres un amor de niña y físicamente eres impresionante. Quiérete mucho, te lo mereces'', le ha escrito un usuario. Un bonito mensaje por el que la catalana se ha armado de valor para relatar el episodio que vivió hace unos años.

''El tema es que quererse tiene que ver bien poco con el físico. Tuve dos años en los que estaba obsesionada con la comida y cada vez que me excedía (excederme para mí en aquel entonces era comer algo que no fuese fruta y verdura), me miraba al espejo y me veía horrible. Ahora veo fotos de aquellos años y digo ''pero por qué huevos me veía mal si estaba perfecta'''', ha asegurado.

