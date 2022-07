La foto de Cristina Pedroche en bikini y sin maquillaje que le ha hecho su padre

En estos primeros días de julio, ha llegado la primera 'operación salida' y con ello la primera quincena de vacaciones. Aunque para ser realistas, algunas de nuestras famosas ya llevan varias semanas disfrutando del buen tiempo y del solecito…

Algunas lo han hecho en la playa con sus impresionantes posados de revista, y otras, lo han hecho desde sus jardines de casa… Eso sí, ¡todas igual de espectaculares!

Ahora se ha subido al carro veraniego Cristina Pedroche, que, para no perder la costumbre, nos ha dejado a todos sin palabras. Da igual que sea dando las Campanadas en pleno invierno o luciendo cuerpazo en verano, la madrileña siempre consigue acaparar todas las miradas.

Al natural

Esta vez lo ha hecho gracias a su padre, que le ha dicho que "estaba muy guapa" y le ha hecho "estas fotos". Así ha compartido la Pedroche las imágenes... Y es que la presentadora cada vez que publica un post en Instagram, donde acumula casi tres millones de seguidores, consigue subir la temperatura, o al menos da qué hablar...

Aunque es verdad que estamos acostumbrados a verla lucir unos increíbles looks en televisión, esta vez lo ha hecho sin 'make up', ¡completamente al natural!

Ahora, con "la autoestima alta", no ha dudado en compartir unas fotografías en las que ha sacado su lado más natural y ha renunciado a cualquier tipo de filtro.

Cristina ha aprovechado para lucir un espectacular cuerpazo, donde presume de unos increíbles abdominales. A Pedroche le encanta el deporte, concretamente el yoga y salir a correr.

