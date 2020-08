Las imágenes con las que Paula Gonu destapa la realidad que se esconde tras las fotos perfectas de Instagram

Paula Gonu es el claro ejemplo de influencer natural. La joven, que nunca tiene reparos en mostrar su lado más 'fail' y que se caracteriza por su autenticidad y espontaneidad, ha compartido una secuencia de imágenes en las que ha sacado a relucir la otra cara de las idílicas fotos que se comparten en redes dejando constancia de que, a veces, no son del todo reales y de cómo simplemente la luz o una pose en particular pueden hacer 'magia'.

"A veces es la luz, otras el ángulo, la pierna puesta de determinada manera... ¡Son tantas cosas las que cambian en una foto! Nos pensamos que todo lo que vemos en Instagram es así: que la chica mona, cuya vida deseamos, es en la playa lo que es en sus posts... Y no, la verdad es que no. Y tampoco es cuestión de que todos mostremos nuestros defectos. Si alguien no tiene celulitis, no es menos natural. Si alguien tiene un abdomen increíble, no es menos natural. Pero todos, a nuestra manera, somos reales", ha comenzado sentenciado la catalana en su post más reivindicativo con el que ha demostrado, con sus propias fotos, como un factor puede resaltar las virtudes o cubrir los defectos.

A su mensaje 'body positive' no ha dudado en sumarse su amiga Laura Escanes compartiendo una imagen en la que se puede claramente apreciar cómo su pose y la luz son capaces de 'cambiar' la realidad por completo. Paula ha querido concluir su post con unas palabras que asegura que se "harta de decir", pero que son muy necesarias: "No comparéis vuestro físico o vuestra vida con NADA de lo que veáis u os cuenten porque muy poca gente os contará sus defectos y sus problemas".

