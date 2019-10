Natalia Sánchez es la orgullosa mamá de una preciosa niña de 9 meses. Sin embargo, eso no le impide mantenerse en forma y hacer ejercicio de forma regular para lucir una increíble figura. Y es que tal y como ha compartido en una reciente imagen que ha subido a Instagram, la actriz puede presumir con orgullo de un abdomen firme y tonificado.

"Antes de nada quiero aclarar algo en lo que creo fervientemente y es que cada mujer, cada cuerpo y cada embarazo son únicos. Lo aclaro porque siempre me preguntáis sobre cómo me he cuidado durante el embarazo y postparto y cada mujer es un mundo. No existen los milagros, aunque sí algún truco", ha escrito junto a la instantánea en la que aparece haciendo ejercicio al aire libre.

Además, ha dado algunos tips que a ella le han funcionado a la perfección: "Para mí las claves fueron: seguir comiendo sano y rico, dándole hueco a los caprichos y antojos (que son muuuuy necesarios), hacer tratamientos que ayuden en el proceso de recuperación (este sería el truco @lpgendermologie_es , que lo que hace es ayudar a eliminar la grasa que se acumula durante el embarazo, reafirmar la piel. Y también ayuda con la pesadez de piernas)".

Seguro que te interesa...

La primera foto de Natalia Sánchez en bikini tras ser madre