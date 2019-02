Sale a la luz que Nacho Vidal podría tener VIH

Nacho Vidal podría tener VIH, según revela el portal ElNacional.Cat. Máxima preocupación por el actor de cine para adultos ya que, como asegura este mismo medio, las productoras se habrían paralizado para seguir el protocolo propio de este tipo de casos: que todos los actores que hayan compartido escena con Vidal se sometan a las pruebas pertinentes que determinen si han sido contagiados.

Al ponerse ElNacioinal.Cat en contacto con Nacho, este les ha respondido diciendo: “No sé de donde sacas esa info pero es de muy mal gusto. No diré nada, gracias”. La madre del actor porno también ha hablado con el portal Jaleos, medio al que ha asegurado: “Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH”.

Se ha desatado una auténtica conmoción en el mundo del cine para adultos ya que Nacho es uno de los actores porno más conocidos. Según revela QMD!, una de las últimas actrices que ha estado rodando con Nacho ya se habría sometido a las pruebas que han dado negativo, pero es pronto para un diagnóstico definitivo y deberá volver a repetírselas en las próximas semanas.