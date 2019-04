El marido de la prima de Malú, candidato por Ciudadanos en Pozuelo de Alarcón

Desde Ciudadanos en Pozuelo de Alarcón no están nada contentos, según recoge El Mundo, después de que Damián Macías, el marido de la prima de Malú, haya sido nombrado como candidato a la alcaldía por este partido en dicha localidad.

Y es que son muchos los que señalan que el yerno de Paco de Lucía haya sido impuesto a dedo, sobre todo sabiendo que la cantante mantiene una relación con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que por el momento no han confirmado, pero tampoco han desmentido.

Así, el fundador de Ciudadanos en Pozuelo, Miguel Ángel Berzal, ha dicho al mismo medio: “El sentido común nos hace pensar que han colocado a este muchacho por su relación con Malú”. Una situación que ha enfadado muchísimo: “El ambiente es de guerra civil. La gente está muy descontenta con el nombramiento. Este muchacho no es afiliado en Pozuelo y no han podido afiliarse porque ni vive ni trabaja aquí, como obligan los estatutos de nuestro formación”, añade Berzal.

Además, señala que este chico no tiene experiencia política: “Ha trabajado en el partido, ha montado una start up que eso hoy se hace en dos días y poco más. No tiene ningún currículum profesional más allá de haber trabajado en la organización de Ciudadanos”.