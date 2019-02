Las muchas preguntas que han generado los labios de Malena Costa tras su última publicación

Malena Costa ha decidido utilizar su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos de sus secretos de belleza.

Recientemente la modelo publicaba varios vídeos tutoriales donde muestra cómo se maquilla o cómo consigue unas ondas naturales en pocos minutos.

Pero ha habido un detalle que ha sido especialmente comentado entre algunas de sus seguidoras, y es que han sido varias las que le han preguntado a la modelo si se ha hecho algún tipo de retoque en los labios recientemente ya que parece que están mucho más carnosos.

Después de las muchas preguntas recibidas, Malena decidió contestar: "Qué va! Ya me lo habéis preguntado más de una! Pero me alaga y todo que me lo digáis! Eso que se ven unos labios carnosos".