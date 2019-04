Lucía Rivera revela el drama que vivió por su mayor complejo

Lucía Rivera vivió una horrible situación debido a su mayor complejo. La modelo ha querido sincerarse con sus seguidores después de que estos le preguntasen continuamente por sus cuidados de piel, especialmente en el rostro.

“Siempre me preguntáis por la piel y yo nunca os cuento porque soy un desastre. ¿Cómo conseguí acabar con el acné? Hasta ahora no he tenido la piel en condiciones y por eso no debía dar consejos. En abril del año pasado me salió un brote de acné brutal por estrés porque mi mente no para de pensar. Me apoyaba en los sitios y me dolía, no podía salir a la calle y me quería arrancar la cara”, confesaba la modelo.

Después de intentar solventar el problema con miles de productos, su piel se volvió inmune a todos los tratamientos: “Ahora ya estoy perfecta y mi consejo es que vayáis a un dermatólogo. La gente habla sin saber y desde su propia experiencia. Id y que se encarguen bien de vuestra piel, porque yo tuve que tomar antibiótico. Ahora ya no me salen granos. Tenéis que tener paciencia porque es muy proceso muy largo, a mí me tardó un año”.